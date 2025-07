Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ins Gesicht geschlagen und beraubt

Am Sonntag wurde ein 80-Jähriger in Wiblingen beraubt.

Ulm (ots)

Kurz vor 17 Uhr meldete sich ein Zeuge über den Polizeinotruf. Der teilte mit, dass ein Senior ins Gesicht geschlagen und ihm die Goldkette geraubt wurde. An der Wiblinger Bezirkssportanlage konnte der 80-Jährige angetroffen werden. Der teilte mit, dass er im Wald einen Spaziergang machte. Auf einer Bank legte er eine Pause ein. Ein Unbekannter fuhr mit einem Fahrrad an ihm vorbei und hielt an. Der Täter fragte in schlechtem deutsch nach dem Weg. Unvermittelt schlug der Unbekannte dem Senior ins Gesicht und riss ihm die Goldkette vom Hals. Danach flüchtete der Täter. Der soll etwa 40 bis 50 Jahre alt, kräftige Statur und etwa 160 bis 165cm groß gewesen sein. Er hatte schwarz graues kurzes Haar und einen südländischen Teint. Die Polizei fahndete nach dem Mann. Der blieb verschwunden.

