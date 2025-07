Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hermaringen - Mit dem Fahrrad gestürzt

Am Samstag überschlug sich ein 22-jähriger Radler bei Hermaringen mehrfach.

Ulm (ots)

Der Radfahrer war gegen 14.30 Uhr auf dem Radweg neben der L1082 unterwegs. Er fuhr den Giengener Weg in Richtung Hermaringen. Kurz vor der Ortseinfahrt lag ein Ast auf der Fahrbahn. Über den fuhr der 22-Jährige. Dabei kam der 22.Jährige zu Fall. Er übeschlug sich mehrfach. Durch den Sturz wurde der Radfahrer glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Polizeirevier Giengen schätzt den Schaden am Fahrrad auf ca. 50 Euro.

