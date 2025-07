Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Schwarzangler ertappt

Am Samstag ist der Polizei in Göppingen ein Schwarzfischer ins Netz gegangen.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr fiel einem Zeugen eine Person an der Fils auf. Mit einer Angelrute bestückt und einem Köder am Haken hatte der Mann am Filsufer auf Höhe einer Klinik gefischt. Da dies dort nicht üblich sei, verständigte der Zeuge die Polizei. Bei der Kontrolle des 55-Jährigen konnte dieser weder einen staatlichen Fischereischein noch eine Erlaubnis dafür vorzeigen. Gefangen hatte er wohl noch nichts. Die Polizei behielt die Angel als Beweismittel ein. Der 55-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Fischwilderei entgegen.

