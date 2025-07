Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Betrunken und geflüchtet

Nach einem Unfall am Sonntag in Biberach ging eine 61-Jährige flüchtig. Die kam mit platten Reifen aber nur rund 400 Meter weit.

Ulm (ots)

Gegen 20.15 Uhr fuhr eine zunächst Unbekannte mit einem Renault in der Ulmer Straße in Richtung Warthausen. Aus bisher unbekannter Ursache kam das Auto nach links und krachte gegen einen Verkehrsteiler. Der stand auf der Straße. Ein Zeuge hatte das mitbekommen und wollte helfen. Wie der Zeuge berichtete, stieg die Autofahrerin kurz aus, sah sich den Schaden an und fuhr anschließend mit ihrem total beschädigten Renault davon. Allerdings kam die Autofahrerin nicht weit. Mit zwei platten Vorderreifen und einer stark beschädigten Front schaffte sie es rund 400 Meter weiter. Der Zeuge war ihr gefolgt und wählte den Notruf. In der Hubertus-Liebrecht-Straße konnte sie die Polizeistreife in ihrem Fahrzeug antreffen und vorläufig festnehmen. Schnell wussten die Beamten, warum die Autofahrerin geflüchtet war: Sie roch nach Alkohol und hatte offensichtlich zu viel davon intus. Das bestätigte ein Test. Die 61-Jährige kam deswegen in ein Krankenhaus. Dort nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Autofahrerin tatsächlich hatte. Auf sie kommen nun mehrere Anzeigen zu. Den Sachschaden an dem Fahrzeug und dem Verkehrsteiler schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

