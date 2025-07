Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Zugunglück bei Riedlingen - 1. Nachtrag

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Landespolizei sowie Bundespolizei

Ulm (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6085016) entgleiste am frühen Sonntagabend zwischen Riedlingen und Munderkingen ein Regionalexpress auf der Fahrtstrecke von Sigmaringen nach Ulm. Die Ermittlungen zum Unfallhergang sind noch nicht abgeschlossen. Mutmaßlich lief durch den Starkregen der sich im Bereich der Unfallörtlichkeit ereignete, ein Abwasserschacht über. Das Wasser löste einen Erdrutsch im Böschungsbereich zu den Gleisen hin aus, was wiederum wohl die Entgleisung verursachte. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdeinwirkung. Durch das Unglück starben insgesamt drei Personen, darunter auch der Lokführer und ein weiterer Mitarbeiter der Zuggesellschaft. Die dritte getötete Person reiste mit dem Zug. Darüber hinaus wurden mindestens 41 Personen verletzt, darunter auch Schwerverletzte. Die Rettungskräfte lieferten die Verletzten in umliegende Kliniken ein. Die Unfallörtlichkeit bleibt auch über Nacht großräumig abgesperrt, der Bahnverkehr bleibt eingestellt, die Aufräumarbeiten beginnen am Folgetag.

++++

Polizeipräsidium Ulm, Daniel Frischmann, Tel.: 0731/188-1111

Staatsanwaltschaft Ravensburg, Dr. Christian Weinbuch, 0751 806-1344

++++

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell