Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Zu schnell bei schlechter Witterung

Pkw mehrfach überschlagen

Ulm (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr befuhr ein 24-jähriger Nissan-Fahrer die Krapfenreuter Straße in Ebersbach in Fahrtrichtung Stadtmitte. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit trotz starkem Regen kam er ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam ca. 90 Meter später zum Stehen. Durch den Unfall erlitt der Fahrer mehrere Brüche und kam in die Klinik am Eichert zur weiteren Untersuchung. Am Nissan selbst entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von ca. 7000 EUR, zudem wurden mehrere kleine Bäume im Wert von ca. 750 EUR in Mitleidenschaft gezogen.

Den Fahrer selbst erwartet nun eine Anzeige wegen unangepasster Geschwindigkeit bei schlechter Witterung.

