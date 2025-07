Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Auto beschädigt

Total beschädigt wurde von Mittwoch auf Donnerstag ein BMW in Nattheim.

Ulm (ots)

Der BMW stand in der Schulstraße. Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr entdeckte der 48-Jährige den Schaden an dem Auto. Unbekannte Täterschaft hatte in der vorangegangenen Nacht den BMW stark beschädigt. So wurde das Auto rundherum zerkratzt und die Scheiben eingeschlagen. Weiterhin wurde der Fahrersitz aufgeschlitzt und eine klebrige Flüssigkeit ins Auto geleert. Der Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und veruscht die Hintergründe der Tat zu beleuchten. Eine Zeugin will gegen 1 Uhr einen lauten Schlag gehört haben. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Heidenheimer Polizei unter der Tel. Nr. 07321/3220 zu melden.

+++++++ 1443153

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell