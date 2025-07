Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Zwei Einbrüche

Am Donnerstagnacht kam es zu zwei Einbrüchen im Bereich Laichingen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es im Bereich Laichingen zu zwei Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 6.30 Uhr. Bislang Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude in der Pfeiferstraße. Im Gebäude suchten sie nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen nach wurde Bargeld entwendet. Mit der Beute flüchteten sie unerkannt.

In der gleichen Nacht kam es zwischen 20.30 Uhr und 6 Uhr zu einem Einbruch in einer Firma in der Dorfstraße. Die Unbekannten schlugen die Scheibe ein und durchsuchten das Gebäude. Den ersten Erkenntnissen nach wurde offenbar nichts entwendet.

Spezialisten sicherten die Spuren. Ob zwischen den Taten sowie dem versuchten Einbruch an einem Windkraftrad (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6083937) wird geprüft. Der Polizeiposten Laichingen ermittelt zu allen drei Taten und hofft auf Zeugenhinweise unter der Tel. 07333 950960

