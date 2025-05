POL-WHV: Himmelfahrt/Vatertag 2025 - Gemeinsam feiern, sicher ankommen

Wilhelmshaven (ots) - Am 27.05.2025, kam es gegen 19:30 Uhr in einem Markt am Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Der 35-jährige Beschuldigte entnahm vier Flaschen alkoholischer Getränke aus dem Verkaufsregal und verstaute diese in seinem mitgeführten Rucksack. An der Kasse bezahlte der Mann lediglich zwei Dosen Bier und verließ anschließend den ...

