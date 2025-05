Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung nach Verkehrsunfall in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am 27.05.2025, kam es gegen 17:20 Uhr in Bockhorn, im Bereich der Einmündung Uhlhornstraße/Lange Straße, zunächst zu einem Verkehrsunfall. Im Anschluss an die Kollision gerieten die beiden Unfallbeteiligten in eine handfeste Auseinandersetzung. Nach derzeitigen Erkenntnissen griff der 62-Jährige dem 34-Jährigen während des Streits an den Hals, wodurch dieser mehrere Kratzverletzungen erlitt. Zudem soll der jüngere Mann zuvor die Handgelenke des Anderen mit erheblichem Druck gepackt und dabei Schmerzen verursacht haben. Der Vorfall wurde zudem durch mutmaßliche Beleidigungen begleitet, die wechselseitig ausgesprochen worden sein sollen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die genauen Umstände der Auseinandersetzung sowie die Hintergründe des vorausgegangenen Verkehrsunfalls sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

