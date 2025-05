Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: 12-jähriger Schüler bei Verkehrsunfall in Schortens leicht verletzt

Schortens (ots)

Am 26. Mai 2025, kam es gegen 07:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Schortens zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 65-jährige Pkw-Fahrerin bog von der Bahnhofstraße nach rechts auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes ab. Dabei übersah sie offenbar einen 12-jährigen Schüler, der mit seinem Pedelec entgegengesetzt der Fahrtrichtung auf dem Gehweg unterwegs war. Der Junge streifte den abbiegenden Pkw, stürzte auf den Gehweg und zog sich dabei eine Verletzung am Bein zu. Eine medizinische Versorgung wurde eingeleitet. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden.

