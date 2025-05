POL-WHV: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots) - Versuchter Einbruch in die Grundschule Bockhorn Bockhorn - In dem Tatzeitraum von Freitag, 16.05.2025, bis zum Mittwoch, 21.05.2025, wird durch Aufhebeln der Eingangstür der Grundschule Bockhorn versucht in die Räumlichkeiten einzudringen. An der Eingangstür entsteht leichter Sachschaden. Die Räumlichkeiten werden nicht betreten. Verkehrsunfallflucht ...

