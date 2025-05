Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Räuberischer Diebstahl in Wilhelmshavener Innenstadt - Mitarbeiter verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.05.2025, kam es gegen 10:39 Uhr in einer Filiale eines Non-Food-Händlers in der Marktstraße in Wilhelmshaven zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 33-jähriger Mann entwendete eine im Kassenbereich aufgestellte Spendendose, nachdem er zuvor offenbar die Sicherung der Box abgefeilt hatte. Als der Mann den Verkaufsbereich mit dem Diebesgut verlassen wollte, wurde er durch Personal der Filiale angesprochen. Daraufhin schlug der Beschuldigte dem Mitarbeiter unvermittelt ins Gesicht und verletzte ihn dabei an der Nase. Die Flucht des Mannes konnte durch das beherzte Eingreifen mehrerer Zeugen verhindert werden. Sie hielten den Täter bis zum Eintreffen der Polizei fest. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet.

