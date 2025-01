Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_3 - LZ1 - LG2 - Ldf - Rauchentwicklung im Gebäude // Einweiser vor Ort"

Werne (ots)

Am Dienstagnachmittag, den 07.01.2025, um 14:13 Uhr wurden der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 2 Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne zu einem Kaminbrand in die Selmer Landstraße in Werne Ehringhausen alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete "FEUER_3 - Rauchentwicklung im Gebäude // Einweiser vor Ort".

In einem Einfamilienhaus hatte sich Ruß im Kamin entzündet, was zu einem Funkenflug führte und die Bewohner veranlasste, die Feuerwehr zu rufen. Die Einsatzkräfte entfernten das Brandgut aus dem Kaminofen mit Schuttmulden und kehrten den Kaminzug über die Drehleiter, bis der Brand vollständig gelöscht war. Zur Entrauchung des Gebäudes wurde ein Hochleistungslüfter eingesetzt. Während der Maßnahmen wurden der Kamin und das Gebäude mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Insgesamt waren vier Trupps unter Atemschutz im Einsatz.

An der Einsatzstelle waren 24 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen tätig. Unterstützt wurden sie durch den Rettungsdienst, die Polizei und den Bezirksschornsteinfeger. Während der Löscharbeiten war die Selmer Landstraße vollständig gesperrt, und die Polizei regelte den Verkehr.

Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt, und es gab keine Verletzten. Die Einsatzstelle wurde gesichert und an den Betreiber bzw. den Schornsteinfeger übergeben. Der Einsatz war um 16:30 Uhr beendet.

