Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Oeventrop

Arnsberg (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße An den Eichen wurde eingebrochen. Im Zeitraum vom 15.08.2025 um 18:00 Uhr bis zum 18.08.2025 um 19:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße An den Eichen. Der oder die Täter durchwühlten die Zimmer und Schränke und verteilten Gegenstände auf dem Fußboden. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
