POL-BOR: Gronau - Handtaschenraub in Supermarkt scheitert

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße; Tatzeit: 24.04.2025, 16.25 Uhr; Zu einem versuchten Handtaschenraub kam es am Donnerstagnachmittag in Gronau. Gegen 16.25 Uhr legte eine 41-jährige Kundin aus den Niederlanden ihre Handtasche in den Einkaufswagen, während sie sich in einem Lebensmittelgeschäft an der Königstraße aufhielt. Ein 44-jähriger Mann aus Gronau nutzte einen unbeobachteten Moment, um die Tasche aus dem Wagen zu entnehmen. Ein aufmerksamer Kunde bemerkte die Tat und forderte den Täter auf, die Handtasche zurückzulegen. Der Gronauer ignorierte die Aufforderung, widersetzte sich und ergriff mit der Tasche die Flucht. Dem couragierten Zeugen sowie der geschädigten Kundin gelang es, den Täter kurzzeitig festzuhalten. Dabei schlug der Mann jedoch um sich, konnte sich losreißen und zu Fuß flüchten. Bei der Flucht ließ er seine Tatbeute, die Handtasche, fallen. Im Bereich eines umzäunten Grundstückes an der Bischof-Höting-Straße konnte der Räuber durch den Zeugen gestellt und der Polizei übergeben werden. Er ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde zur Polizeiwache nach Gronau gebracht. Die geschädigte Frau erlitt durch das Gerangel leichte Verletzungen, eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Zeugen, der durch sein Eingreifen maßgeblich zur Festnahme beigetragen hat, sich bei der Polizei in Gronau unter Tel. (02562) 9260 zu melden. (sb)

