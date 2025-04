Polizei Dortmund

POL-DO: Straßenraub auf dem Hiltropwall - Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0318

Am 03.04.2025 gegen 08:30 Uhr wurde ein 51-jähriger Dortmunder auf dem Hiltropwall in Höhe der Luisenstraße von einem bislang unbekannten Täter ausgeraubt. Der unbekannte Mann schlug dem Dortmunder ins Gesicht und nahm das zu Boden gefallene Handy an sich. Anschließend flüchtete der Täter über die Luisenstraße in Richtung Poststraße.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 25 bis 45 Jahre alt - ca. 1,70 m groß - schlanke Statur - kleine Augen - ca. kinnlange, schwarze Haare - Tätowierung im Gesicht: Kreuz auf der rechten Wange - schwarze Mütze - schwarze Jacke - führte eine weiße Tüte sowie einen schwarzen Rucksack mit sich.

Die Polizei fragt: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht und kann Angaben zum Tatverdächtigen oder seinem Fluchtweg machen? Hinweise nimmt die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231/132-7441 entgegen.

