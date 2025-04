Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeieinsatz nach einem E-Jugend-Spiel in der Kreisliga

Lfd. Nr.: 0317

Die Dortmunder Polizei appelliert an die Vorbildfunktion von Erwachsenen für Kinder- und Jugendliche im Vereinssport, konkret beim Fußball.

Aktueller Anlass dafür ist ein Einsatz der Polizei am Mittwoch (2.4.2025) im Dortmunder Stadtteil Aplerbeck nach einem E-Junioren-Spiel in der Kreisliga auf einem Sportplatz an der Schweizer Allee. E-Junioren sind zehn Jahre alt.

Für das Spiel gab es keinen offiziell eingesetzten Schiedsrichter. Beide Vereine einigten sich darauf, dass ein Begleiter das Spiel pfeift. Beim Spiel äußerten Zuschauerinnen und Zuschauer immer wieder ihren Unmut über die Entscheidungen des Schiedsrichters. Nach dem Spiel liefen mehrere Eltern auf das Spielfeld, um mit ihm zu diskutieren. Zeugen beschrieben die Situation als angespannt.

Kurz darauf, gegen 18.30 Uhr, gerieten Eltern beider Vereine in der Zufahrt zum Sportplatz erneut aneinander. Zunächst nur verbal, aber weiter in Anwesenheit der jungen Fußballspieler. Ein Zeuge verständigte die Polizei über einen Streit unter 30 bis 40 Personen in einer aufgeheizten Atmosphäre.

Während die ersten Einsatzkräfte sich einen Überblick über die Lage verschafften, gerieten zwei Männer aneinander. Nah beieinanderstehend schrien sie sich an. Ein 43-Jähriger schlug mit der Faust auf einen Mann (34) ein. Polizeibeamte trennten die Männer und fesselten den 43-Jährigen kurzzeitig, bis er sich beruhigte und Unterstützungskräfte eintrafen. Der 34-Jährige wiederum steht unter dem Verdacht eine Bedrohung ausgesprochen zu haben.

Die Kriminalpolizei ermittelt in diesen beiden Fällen und wegen einer weiteren mutmaßlichen Bedrohung durch einen Zeugen (23).

Die Polizei hält fest: Kinder und Jugendliche lernen über den sportlichen Wettkampf im Vereinssport Regeln und sie übernehmen Verantwortung. Regeln und Verantwortung sind wichtig für das Zusammenleben - in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr und im sportlichen Wettbewerb. Schiedsrichter treffen Entscheidungen für einen geordneten Spielbetrieb. Auf ihre Entscheidungen aggressiv zu reagieren und auf sie loszustürmen, verstößt gegen alle Regeln der Dortmunder Sportvereine und der Platzordnungen.

Bei aller Emotionalität und Konkurrenz im Sport: Meinungsverschiedenheiten auf dem Sportplatz oder vor dem Platz mit Bedrohungen und Faustschlägen eskalieren zu lassen, liegt nicht im Interesse des Sports. Das oben beschriebene Verhalten löste einen Einsatz mehrerer Streifenwagen und auch Ermittlungen der Kriminalpolizei aus.

Kein Gegenstand der Ermittlungen ist die Frage, ob dieses "Spielergebnis" im Interesse der jungen Spieler liegt und ob ihnen unter diesen Umständen der Sport noch Spaß macht.

