Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bei Firmeneinbruch Auto gestohlen

Brilon (ots)

In der Briloner Gernandstraße brachen bislang unbekannte Täter mehrere Bürocontainer auf. Im Zeitraum vom 15.08.2025 um 18:00 Uhr bis zum 18.08.2025 um 06:55 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu Bürocontainern, die in der Gernandstraße auf einem Firmengelände standen. Dabei entwendeten sie Autoschlüssel, mit denen sie einen blauen Skoda Fabia gestohlen haben, der ebenfalls auf dem Gelände stand. An dem Skoda war das amtliche Kennzeichen FFB-TH325 angebracht. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

