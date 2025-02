Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vermisster minderjähriger Gambier hält die Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn auf Trab.

Köln (ots)

Am frühen Morgen des 20. Februar 2025 wurde ein Jugendlicher aus Gambia auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn vorstellig. Der 15-Jährige äußerte ein Schutzersuchen gegenüber den Beamten. Bei der Kontrolle der Personalien fanden die Beamten einen abgelaufenen italienischen Aufenthaltstitel. Ferner wurde festgestellt, dass die Person durch das Polizeirevier Esslingen tagesaktuell als vermisste Person gemeldet war. Der Jugendliche war wohl aus einer Unterkunft verschwunden und nicht zurückgekehrt. Gemeinsam mit der Landespolizei in Esslingen wurde entschieden den Minderjährigen in die Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung in Köln zu übergeben.

Soweit so gut.

Am Nachmittag desselben Tages wurden Beamte der Folgeschicht auf eine auffällige Person im Terminal 2 des Flughafens aufmerksam. Die Person wirkte orientierungslos und ohne Reiseabsichten. Bei der Kontrolle staunten die Beamten dann nicht schlecht. Es handelte sich um den selben Gambier, welcher noch vor wenigen Stunden in die Jugendhilfeeinrichtung verbracht wurde. Die Polizisten nahmen den 15-jährigen daraufhin in Gewahrsam und verbachten ihn zur Dienststelle. Dort konnte festgestellt werden, dass der Gambier erneut und diesmal durch das PP Köln als Vermisst gemeldet wurde.

Nach Rücksprache mit der Jugendhilfeeinrichtung wurde der Jugendliche dieser ein zweites Mal zugeführt.

Mit der Hoffnung das alle guten Dinge drei sind und der Minderjährige nun im dritten Anlauf in der Obhut einer Jugendhilfeeinrichtung bleibt.

Ein nicht alltäglicher Sachverhalt und eine tolle aufmerksame Leistung der Beamten der Bundespolizei.

