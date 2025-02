Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Herausforderung gesucht - 57-Jähriger begeht Ladendiebstahl vor den Augen der Bundespolizei

Münster (ots)

Eine fragwürdige Herausforderung brachte einem 57-jährigen Osnabrücker in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (21. Februar) eine Strafanzeige wegen Diebstahl ein.

Einsatzkräfte der Bundespolizei beobachteten den Mann dabei, wie er in einem Ladenlokal im Hauptbahnhof Münster eine Schokolade in seine Jackentasche steckte und an den Kassenbereich vorbeiging ohne zu bezahlen.

Die Polizisten stoppten den Mann vor dem Ladenlokal und stellten das Diebesgut sicher.

Als überraschende Begründung für sein Handeln gab der polizeibekannte Mann an, dass die Anwesenheit der Polizisten für ihn eine Herausforderung gewesen sei.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell