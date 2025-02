BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 55-Jährigen im Gelsenkirchener Hauptbahnhof

Paderborn (ots) - Am Mittwochnachmittag (19. Februar) haben Unbekannte auf der Bahnstrecke Paderborn - Altenbeken auf Höhe der Bahnunterführung "Am Springbach" mehrere Schottersteine auf die Schienenköpfe gelegt. Mehrere Zugführer hatten zuvor Minderjährige an der Bahnstrecke festgestellt und die Bundespolizei informiert. Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen in Nähe der Bahngleise zwei Kinder an. ...

