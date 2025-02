Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Messer bei 41-jährigen Mann sicher

Paderborn (ots)

Am Mittwochabend (19. Februar) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Paderborn zwei Messer bei einem 41-jährigen Mann aus Salzkotten sichergestellt.

Auf Befragen der Einsatzkräfte gab der Mann im Rahmen einer Personenkontrolle an, ein Messer in seiner Hosentasche mitzuführen. Hierbei handelte es sich um ein Einhandmesser, welches ohne ein berechtigtes Interesse in der Öffentlichkeit nicht geführt werden darf. Die Polizisten stellten das Einhandmesser sicher und fanden bei der anschließenden Durchsuchung zudem ein Kampfmesser im Rucksack des Mannes. Auch in diesem Fall konnte der 41-Jährige kein berechtigtes Interesse zum Führen des Messers vorweisen. Es wurde ebenfalls sichergestellt.

Gegen den deutschen Staatsangehörigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet.

