BPOL NRW: Steine auf Schienen gelegt - Bundespolizei warnt

Paderborn (ots)

Am Mittwochnachmittag (19. Februar) haben Unbekannte auf der Bahnstrecke Paderborn - Altenbeken auf Höhe der Bahnunterführung "Am Springbach" mehrere Schottersteine auf die Schienenköpfe gelegt.

Mehrere Zugführer hatten zuvor Minderjährige an der Bahnstrecke festgestellt und die Bundespolizei informiert.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen in Nähe der Bahngleise zwei Kinder an. Diese gaben an, dass sich zwei Jugendliche im Gleisbereich aufgehalten haben und anschließend die Örtlichkeit verlassen haben. Eine Fahndung nach den beiden Jugendlichen blieb erfolglos.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Regionalzug die Steine überfahren hat, es jedoch augenscheinlich zu keinem Schaden am Zug oder Schienenstrang kam.

In diesem Zusammenhang warnt die Bundespolizei eindringlich vor dem unbefugten Betreten von Bahnanlagen. Züge nähern sich oft unbemerkt und mit hohen Geschwindigkeiten. Sie haben einen sehr langen Bremsweg und können nicht ausweichen. Der Sog von vorbeifahrenden Zügen kann so stark sein, dass Menschen oder Gegenstände ohne ausreichenden Abstand an den Zug angezogen werden. Aufgelegte Steine können beim Überfahren durch einen Zug als "Wurfgeschosse" Unbeteiligte schwer verletzen.

Betreten Sie niemals Bahnanlagen oder Gleise, wo es nicht ausdrücklich erlaubt ist.

Eltern werden gebeten, ihre Kinder für die Gefahren auf Bahnanlagen zu sensibilisieren.

Weitere Informationen finden Eltern, Kinder und Jugendliche auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/02Sicher-im-Alltag/04Sicher-auf-Bahnanlagen/Sicher-auf-Bahnanlagen_node.html

