POL-HSK: Einbruch in Kältetechnik-Firma

Meschede (ots)

Im Gewerbegebiet Enste wurden mehrere Kältemittelflaschen entwendet. Im Zeitraum vom 18.08.2025 um 17:00 Uhr bis zum 19.08.2025 um 06:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Schranke zu einer Firma in der Straße Zum Rohland in Enste auf. Vom Firmengelände entwendeten sie eine mittlere zweistellige Anzahl Kältemittelflaschen. Für den Abtransport müssen der oder die Täter ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

