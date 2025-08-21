Polizei Aachen

POL-AC: Auseinandersetzung am Adalbertsteinweg - Täter flüchten

Aachen (ots)

Am Donnerstagabend (20.08.2025) hat es eine körperliche Auseinandersetzung am Adalbertsteinweg gegeben. Dabei wurden drei Männer leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr kam es zunächst zwischen den Beteiligten zu einem lautstarken Streit, bevor zwei der Männer von drei anderen körperlich angegriffen wurden. Einer der Täter soll laut Zeugenaussagen ein Messer in der Hand gehalten, die beiden Opfer damit jedoch nicht verletzt haben. Ein unbeteiligter Zeuge griff ein und versuchte die Männer voneinander zu trennen. Dabei wurde er leicht an der Hand verletzt.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Geschädigten (19 und 22 Jahre aus Aachen) wurden leicht verletzt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief erfolglos. Nach aktuellen Erkenntnissen soll es eine persönliche Vorbeziehung zwischen den Beteiligten geben.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.(kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell