PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Auseinandersetzung am Adalbertsteinweg - Täter flüchten

Aachen (ots)

Am Donnerstagabend (20.08.2025) hat es eine körperliche Auseinandersetzung am Adalbertsteinweg gegeben. Dabei wurden drei Männer leicht verletzt.

Gegen 21:30 Uhr kam es zunächst zwischen den Beteiligten zu einem lautstarken Streit, bevor zwei der Männer von drei anderen körperlich angegriffen wurden. Einer der Täter soll laut Zeugenaussagen ein Messer in der Hand gehalten, die beiden Opfer damit jedoch nicht verletzt haben. Ein unbeteiligter Zeuge griff ein und versuchte die Männer voneinander zu trennen. Dabei wurde er leicht an der Hand verletzt.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die beiden Geschädigten (19 und 22 Jahre aus Aachen) wurden leicht verletzt. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief erfolglos. Nach aktuellen Erkenntnissen soll es eine persönliche Vorbeziehung zwischen den Beteiligten geben.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.(kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 11:06

    POL-AC: Alleinunfall in Eilendorf: Frau fährt gegen geparktes Auto

    Aachen (ots) - Nach einem Unfall auf der Nirmer Straße ist eine Autofahrerin am Dienstag (19.08.25) in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-Jährige in ihrem Wagen gegen 17:15 Uhr aus ungeklärter Ursache gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Ein Passant rief einen Rettungswagen. An beiden Autos entstand Sachschaden. Die Aachenerin wurde zur ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 10:23

    POL-AC: Tatverdächtige nach versuchtem Rollerdiebstahl gestellt

    Aachen (ots) - Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei in der vergangenen Nacht (20.08.2025) zwei Tatverdächtige eines versuchten Rollerdiebstahls stellen. Einer von beiden wurde vorläufig festgenommen. Der Zeuge hatte gegen 2 Uhr zwei Personen dabei beobachtet, wie diese sich an einem geparkten Roller zu schaffen machten, der in der Viktoriaallee stand. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren