POL-SU: Überfall auf Postfiliale - Täter flüchtet mit Bargeld

Siegburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch (30. Juli) auf Donnerstag (31. Juli) kam es in Siegburg zu Einbrüchen in ein Solarium sowie ein Immobilienbüro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zwischen 19:00 Uhr und 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Sonnenstudio an der ...

mehr