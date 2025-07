POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 11.000 Euro Schaden nach Kollision im Kreuzungsbereich (27.07.2025)

Konstanz (ots) - Am Samstagmittag hat sich im Einmündungsbereich Konzilstraße / "Alte Rheinbrücke" ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 25-jährige Jeep-Fahrerin war auf der Konzilstraße in Richtung "Alte Rheinbrücke" unterwegs und wollte nach links in die Straße "Rheinsteig" abbiegen. Hierbei bemerkte sie, dass die Abbiegespur durch Absperrbarken und Pylonen ...

mehr