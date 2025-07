Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz) Autofahrer kommt von Straße ab und prallt gegen Baum (26.07.2025)

Radolfzell a.B., Lkr. Konstanz (ots)

Ein Autofahrer ist am Samstagmorgen auf der Kreisstraße 6100, zwischen Bodmann und Liggeringen mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt. Gegen 10.15 Uhr war der 66-jährige Mann in Richtung Liggeringen unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und mit seinem Auto gegen einen Baum prallte. Der 66-Jährige erlitt infolge der Kollision schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Volvo entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von über 10.000 Euro, er musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell