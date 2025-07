Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall im Einmündungsbereich Konzilstraße

alte Rheinbrücke (26.07.2025)

Konstanz (ots)

Am Samstagmittag hat sich im Einmündungsbereich Konzilstraße / "Alte Rheinbrücke" ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 25-jährige Jeep-Fahrerin war auf der Konzilstraße in Richtung "Alte Rheinbrücke" unterwegs und wollte nach links in die Straße "Rheinsteig" abbiegen. Hierbei bemerkte sie, dass die Abbiegespur durch Absperrbarken und Pylonen abgesperrt war und ein Abbiegen nicht möglich war. Daraufhin fuhr sie geradeaus in die Einmündung ein, um ihre Fahrt geradeaus in Richtung "Alte Rheinbrücke" fortzusetzen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer los, der zuvor in der Straße "Rheinsteig" an der roten Ampel gewartet hat, um nach links abbiegen zu können. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell