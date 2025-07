Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Grauer Ford Focus beschädigt - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung (25.07.2025)

Konstanz (ots)

Unbekannte haben am Freitagmorgen, in der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 11.30 Uhr, einen in der Benedikt-Bauer-Straße geparkten grauen Ford Focus am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 2.000 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die verantwortliche Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell