POL-WOB: Pedelecfahrer flüchtet vor der Polizei und verursacht Unfall

In der Nacht zu Sonntag, gegen 00:50 Uhr, stellt eine Polizeistreife einen Pedelcfahrer in der Stresemannstraße fest und will diesen kontrollieren. Der Pedelecfahrer missachtet die Anhaltesignale der Polizei und versucht sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Hierbei befährt er die Parkanlage am Schillerteich, wo es zu einem Unfall mit einem Fußgängerpaar kommt. Anschließend flüchtet der Pedelecfahrer weiter und kann wenig später durch die Polizei gestellt werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Pedelec durch einen Chip getuned und nicht versichert war. Gegen den 35 Jahre alten Fahrzeugführer wurden unter anderem Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Da die gefährdeten Fußgänger nicht mehr am Unfallort angetroffen werden konnten, bittet die Polizei Wolfsburg darum, dass sich diese und mögliche Zeugen, bei der Polizei melden.

