Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kaarsterin in Supermarkt bestohlen

Kaarst (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach drei bislang unbekannten Personen, denen ein Raub in einem Supermarkt in Kaarst vorgeworfen wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 69-jährige Kaarsterin am Montag (16. Juni), gegen 13:20 Uhr, zum Einkaufen in dem Geschäft am Sankt-Eustachius-Platz im Stadtteil Vorst. Beim Verlassen des Ladens stellten sich demnach zwei weibliche Personen der Kaarsterin in den Weg, eine dritte, männliche Person rammte sie von hinten mit einem Einkaufswagen. Dabei wurde ihr offenbar die Geldbörse aus der Umhängetasche gestohlen.

Eine der beiden verdächtigen Frauen soll laut Aussage eine "ältere Dame" sein, etwa 150 Zentimeter groß und bekleidet mit einer hellen Jacke, einem Rock und einem orangen Kopftuch. Die andere Person soll zwischen 17 und 18 Jahren alt sein und eine weiße Bluse sowie ein dunkles Kopftuch getragen haben. Die dritte Person wird als männlich und von südländischem Erscheinungsbild beschrieben.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf der Suche nach den Tatverdächtigen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Zudem rät die Polizei zu besonderer Vorsicht in Geschäften und auf öffentlichen Plätzen. Taschendiebe lenken ihre Opfer gezielt ab und können Taschen sehr schnell öffnen. Tragen Sie Geldbörsen und Wertsachen nicht sichtbar dicht vorne am Körper. Es kann zudem sinnvoll sein, Geld, Dokumente und Karten in verschiedenen, verschließbaren Taschen oder Fächern aufzubewahren. Weitere Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei unter www.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell