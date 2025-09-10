Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Dealer in Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.09.2025, kontrollierten Polizisten der Sonderkommission "Innenstadt" und der Bereitschaftspolizei mutmaßliche Drogendealer in der Innenstadt. Ein Dealer befindet sich in Haft, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld vorlag, ein weiterer befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 10:40 Uhr kontrollierten Polizisten der Soko einen polizeibekannten 51-jährigen Bielefelder im Bereich des Kesselbrinks. In seinem Rucksack stießen die Beamten auf 41 Klemmverschlusstütchen mit Cannabis. Der Dealer mit polnischer Staatsbürgerschaft wurde zunächst in Gewahrsam genommen. Dann kam er in eine Haftanstalt, da gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bielefeld wegen des unerlaubten Handeltreibens mit Cannabis bestand.

Bei einem 29-jähriger Mann aus Bad Driburg stellte die Soko Innenstadt gegen 11:15 Uhr am Kesselbrink 13 Verkaufseinheiten Cannabis sicher und gegen 12:55 Uhr an der Stresemannstraße weitere elf Verkaufseinheiten. Es bestand der Anfangsverdacht des illegalen Handeltreibens mit Cannabis. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung eines Platzverweises wurde der Dealer mit algerischer Staatsbürgerschaft dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Zudem kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei einen 38-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz gegen 14:00 Uhr an der Herbert-Hinnendahl-Straße, an der sogenannten "Tüte". Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten eine nicht geringe Menge Heroin, eine Bubble Kokain, Crack, mehrere Tabletten und Bargeld sicher. Der Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft wurde vorläufig festgenommen. Er wurde am Mittwochvormittag durch Ermittler des Kriminalkommissariats 22, zuständig für Rauschgiftkriminalität, dem Amtsgericht Bielefeld vorgeführt. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen den 38-Jährigen erlassen.

