Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall: Betrunken auf der A30

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen / A30 - Am Dienstagabend, 09.09.2025, fiel ein Autofahrer auf der A30 durch sein verbotswidriges Fahrverhalten auf. Beim Verlassen der Autobahn kollidierte der betrunkene Mann mit der Schutzplanke. Polizisten löschten einen Motorbrand.

Gegen 18:25 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, der die A30 in Richtung Hannover befuhr und mehrfach Autos mit hoher Geschwindigkeit rechts und über den Seitenstreifen überholte. Als der Fahrer, ein 24-jähriger Mindener, die A30 an der An-schlussstelle Dehme verlassen wollte, kam er aufgrund seiner Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw wurde beim Unfall schwer beschädigt. Einen beginnenden Motorbrand löschten die Polizisten vor Ort mit eigenen Mitteln.

Die Polizisten der Autobahnpolizeiwache Herford nahmen starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde im Anschluss durch einen Arzt auf der Wache der Autobahnpolizei entnommen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

