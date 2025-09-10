PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Unfall: Betrunken auf der A30

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Bad Oeynhausen / A30 - Am Dienstagabend, 09.09.2025, fiel ein Autofahrer auf der A30 durch sein verbotswidriges Fahrverhalten auf. Beim Verlassen der Autobahn kollidierte der betrunkene Mann mit der Schutzplanke. Polizisten löschten einen Motorbrand.

Gegen 18:25 Uhr meldeten Zeugen einen Pkw, der die A30 in Richtung Hannover befuhr und mehrfach Autos mit hoher Geschwindigkeit rechts und über den Seitenstreifen überholte. Als der Fahrer, ein 24-jähriger Mindener, die A30 an der An-schlussstelle Dehme verlassen wollte, kam er aufgrund seiner Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw wurde beim Unfall schwer beschädigt. Einen beginnenden Motorbrand löschten die Polizisten vor Ort mit eigenen Mitteln.

Die Polizisten der Autobahnpolizeiwache Herford nahmen starken Alkoholgeruch im Atem des Mannes wahr. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde im Anschluss durch einen Arzt auf der Wache der Autobahnpolizei entnommen. Der Führerschein des 24-Jährigen wurde sichergestellt. Das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

