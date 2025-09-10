Polizei Bielefeld

POL-BI: Laptop aus Sprinter gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 09.09.2025, wurde ein Laptop aus einem Sprinter an der Wilhelm-Raabe-Straße entwendete. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Mercedes Sprinter war an der Wilhelm-Raabe-Straße, in Höhe der Haydn-Straße, geparkt. Die Tatzeit liegt nach dem aktuellen Kenntnisstand zwischen 06:00 Uhr und 13:00 Uhr. Der Täter entkam mit seiner Beute unerkannt.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Diebstahl beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell