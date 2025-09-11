Polizei Bielefeld

POL-BI: Autofahrer gesucht: Kind angefahren

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Milse - Am Donnerstagmorgen, 11.09.2025, wurde ein Kind auf dem Schulweg von einem schwarzen Pkw an der Elverdisser Straße angefahren. Der Mann sprach kurz mit dem Jungen und fuhr dann weiter, ohne die Polizei zu informieren.

Gegen 08:30 Uhr informierte eine Lehrerin die Polizei darüber, dass ein Kind auf dem Weg zur Schule angefahren wurde. Der Junge fuhr mit dem Rad an der Elverdisser Straße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg. Als er die Ausfahrt eines Supermarktes, in Höhe Fischerrott, passierte, fuhr ein schwarzes Auto vom Parkplatz. Der Autofahrer soll noch gebremst haben, als er den Jungen bemerkte. Eine Kollision konnte er aber nicht mehr verhindern.

Durch den Zusammenstoß stürzte der Junge von seinem Fahrrad und verletzte sich leicht. Der Fahrer stieg aus und erkundigte sich, wie es dem Jungen geht. Anschließend fuhr er über die Elverdisser Straße, in Richtung Milser Straße, weiter.

Der Mann soll 50 bis 70 Jahre alt und etwa 175 cm groß sein. Er solle eine normale Statur haben. Seine Haare sollen schwarz und kurz sein. Mit dem Kind sprach er hochdeutsch.

Der gesuchte Fahrer und weitere Zeugen melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Die Polizei erinnert: Rufen Sie immer die Polizei, wenn Kinder in einen Unfall verwickelt sind und setzten Sie sich nicht dem Verdacht einer Unfallflucht aus. Fahren Sie nicht weiter, selbst wenn das beteiligte Kind zunächst mitteilt, dass es unverletzt sei. Kinder können die Folgen eines Unfalls, insbesondere wenn sie unter Schock stehen, oft nicht richtig einschätzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell