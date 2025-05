POL-EU: Kollision beim Abbiegevorgang

Schleiden-Oberhausen (ots) - Am Dienstag (27. Mai) kam es um 14.14 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Trierer Straße in Schleiden-Oberhausen. Ein 36-jähriger Hausbewohner entdeckte eine starke Rauchentwicklung in einem Gästezimmer des Wohnhauses und alarmierte die Feuerwehr. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich der 36-Jährige, ein zwölfjähriges Familienmitglied sowie drei Hunde im Wohnhaus. Alle Personen und die Hunde konnten das Haus eigenständig ...

