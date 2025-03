Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Mühlhauser Straße - Unbekannter lässt stark beschädigten Opel zurück und flüchtet zu Fuß (07.03.2025)

Mühlhausen-Ehingen (ots)

In der Nacht auf Freitag ist es auf der Mühlhauser Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen kurz vor 3 Uhr kam ein unbekannter Autofahrer mit einem Opel Meriva in einer Linkskurve auf Höhe der Hausnummer 2 nach rechts von der Straße ab, touchierte ein Metallgeländer des dortigen Anwesens, überfuhr danach eine elektronische Geschwindigkeitsanzeige die aus der Verankerung riss und damit nicht genug, kollidierte der Opel in der Folge noch mit einem in einer Hofeinfahrt geparkten Mercedes. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt jedoch einfach in Richtung Mühlhausen fort. Kurz vor der Ortseinfahrt ließ er das völlig demolierte Auto jedoch schließlich stehen und flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Autofahrer nicht mehr festgestellt werden.

Die Höhe des verursachten Schadens ist noch nicht bekannt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den stark beschädigten Opel, die Feuerwehr und die Straßenmeisterei um die Reinigung der durch auslaufende Betriebsstoffe und Trümmerteile verschmutzten Straße.

Zeugen des Vorfalls oder Personen die Hinweise auf die Identität des unbekannten Fahrers geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

