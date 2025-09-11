PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: User besorgt über Social-Media-Posting

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Dornberg - Am Mittwochabend, 10.09.2025, veröffentlichte ein Bielefelder einen Social-Media-Beitrag, bei dem er extreme Gewalt an Menschen mit Requisiten und Kunstblut darstellte. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gewaltdarstellung wurde eingeleitet.

Gegen 23:05 Uhr wurde die Polizei über eine verdächtige Beobachtung informiert. User sorgten sich, da ein 32-jähriger Bielefelder Videos auf seinem Social-Media-Account hochgeladen hatte, in denen er andeutete, einen scheinbar getöteten Menschen zu filmen. Zudem zeigte er weitere extreme Gewalt an Menschen.

Für die Melder war zu diesem Zeitpunkt nicht ersichtlich, dass der Bielefelder Requisiten und Kunstblut nutzte.

Die alarmierten Polizisten konnten den 32-Jährigen in seiner Wohnung antreffen. Er war der Meinung, er hätte ausreichend kenntlich gemacht, dass die Videos nicht echt seien. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gewaltdarstellung eingeleitet.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

