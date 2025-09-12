POL-BI: Gesuchter Autofahrer meldet sich
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Milse - Wie berichtet, wurde am Donnerstagmorgen, 11.09.2025, ein Schulkind von einem zunächst unbekannten Autofahrer angefahren. Der Mann erkannte sich in der Berichterstattung wieder und meldete sich bei der Polizei.
Der Autofahrer, ein 68-jähriger Herforder, las heute Morgen über den Unfall in einer Bielefelder Tageszeitung. Er erkannte, dass es sich bei dem gesuchten Mann um ihn handelt und meldete sich beim zuständigen Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld. Wenig später erschien er mit seinem Auto bei der Polizei und zeigte sich einsichtig. Ihm sei nun bewusst, dass er die Polizei sofort hätte anrufen müssen.
Meldung vom 11.09.2025, 10:06 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6115488
