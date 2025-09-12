Polizei Bielefeld

POL-BI: Zahlreiche Autos aufgebrochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst, Mitte, Sennstadt - In der Nacht zu Donnerstag, 11.09.2025, verzeichnete die Polizei Bielefeld eine hohe Anzahl von Kfz-Aufbrüchen. Die Täter hatten es sowohl auf Firmenwagen als auch auf private Kfz abgesehen. Sie erbeuteten Werkzeug und persönliche Wertgegenstände.

An der Osningstraße, schlugen sie gleich bei zwei Firmenwagen die Seitenscheiben ein und entwendeten Werkzeug. Aus einen Opel Vivaro und einem Ford Transit entnahmen sie eine Bohrmaschine von Makita sowie einen Bosch Akkuschrauber und ein Strommessgerät der Marke Benning, zwei Werkzeugkoffer von Würth, einen Gerätekoffer mit Bohrmaschine, Akkuschrauber und Winkelschleifer von Hilti und eine elektrische Presse von Hilti.

Aus dem Peugeot an der Leedsstraße entwendeten sie einen Kärcher Hochdruckreiniger.

An privaten Pkw zerschlugen sie die Seitenscheiben eines VW Golf Sportsvan an der Mabachstraße und einem Ford Transit an der Rheinalle und entwendeten persönliche Gegenstäde.

Auf einen unverschlossenen Wagen stießen die Täter an der Stieghorster Straße und stahlen aus dem Mitsubishi Space Star eine Geldbörse.

Nachdem ein Täter die Hecktür an einem Peugeot Boxer am Kürschnerweg aufgebrochen hatte, gelangte er an eine Bosch Bohrmaschine und an eine Motorflex von Stihl.

An der Straße Am Großen Holz reichten einem Dieb 15 Minuten, um Werkzeug aus einem Mercedes Sprinter zu stehlen, der in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr nicht verschlossen und unbeaufsichtigt war. Es fehlten später ein Bohrhammer von Bosch und diverse Akkus.

Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0 entgegen.

