PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Tür auf der Autobahn abgefahren

POL-BI: Lkw-Tür auf der Autobahn abgefahren
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 30 / Bad Oeynhausen - In der Nacht zu Freitag, 12.09.2025, kollidierte der Fahrer eines Transporters mit der geöffneten Fahrertür einer Sattelzugmaschine. Der Lkw-Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu.

Ein 22-jähriger Hannoveraner fuhr gegen 01:30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf dem rechten Fahrstreifen der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Oeynhausen Nord stand zu diesem Zeitpunkt eine Sattelzugmaschine mit Auflieger auf dem Standstreifen.

Wie der 22-Jährige später mitteilte, erkannte er den unbeleuchteten Lkw erst spät. Außerdem habe der Fahrer unvermittelt die Tür geöffnet, so dass er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die auf den Fahrstreifen hineinragende Tür traf er mit seinem Fahrzeug und riss sie nach vorne ab.

Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Lettland erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer und der Sprinterfahrer blieben unverletzt.

Am Mercedes war die Frontscheibe gesplittert und der rechte Außenspiegel abgebrochen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

Warum die Sattelzugmaschine auf dem Seitenstreifen stand ist noch unklar und Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
Jan Grote (JG), Tel. 0521/545-3235

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 12:41

    POL-BI: Schmuck und Wertsachen gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Am Mittwochvormittag, 10.09.2025, brachen Unbekannte in ein Haus an der Straße Zur Schwedenschanze ein. Die Einbrecher entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Die Tat kann aktuell auf den Zeitraum von 09:35 Uhr bis 11:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten gelangten gewaltsam in das Haus und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Zeugen melden sich ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 12:39

    POL-BI: Gesuchter Autofahrer meldet sich

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Milse - Wie berichtet, wurde am Donnerstagmorgen, 11.09.2025, ein Schulkind von einem zunächst unbekannten Autofahrer angefahren. Der Mann erkannte sich in der Berichterstattung wieder und meldete sich bei der Polizei. Der Autofahrer, ein 68-jähriger Herforder, las heute Morgen über den Unfall in einer Bielefelder Tageszeitung. Er erkannte, dass es sich bei dem gesuchten Mann um ihn ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 15:16

    POL-BI: User besorgt über Social-Media-Posting

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Dornberg - Am Mittwochabend, 10.09.2025, veröffentlichte ein Bielefelder einen Social-Media-Beitrag, bei dem er extreme Gewalt an Menschen mit Requisiten und Kunstblut darstellte. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Gewaltdarstellung wurde eingeleitet. Gegen 23:05 Uhr wurde die Polizei über eine verdächtige Beobachtung informiert. User sorgten sich, da ein 32-jähriger Bielefelder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren