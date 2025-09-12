Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Tür auf der Autobahn abgefahren

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / A 30 / Bad Oeynhausen - In der Nacht zu Freitag, 12.09.2025, kollidierte der Fahrer eines Transporters mit der geöffneten Fahrertür einer Sattelzugmaschine. Der Lkw-Fahrer zog sich dabei Verletzungen zu.

Ein 22-jähriger Hannoveraner fuhr gegen 01:30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf dem rechten Fahrstreifen der A 30 in Fahrtrichtung Hannover. Kurz vor der Anschlussstelle Bad Oeynhausen Nord stand zu diesem Zeitpunkt eine Sattelzugmaschine mit Auflieger auf dem Standstreifen.

Wie der 22-Jährige später mitteilte, erkannte er den unbeleuchteten Lkw erst spät. Außerdem habe der Fahrer unvermittelt die Tür geöffnet, so dass er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die auf den Fahrstreifen hineinragende Tür traf er mit seinem Fahrzeug und riss sie nach vorne ab.

Der 53-jährige Lkw-Fahrer aus Lettland erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sein Beifahrer und der Sprinterfahrer blieben unverletzt.

Am Mercedes war die Frontscheibe gesplittert und der rechte Außenspiegel abgebrochen.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 14 000 Euro.

Warum die Sattelzugmaschine auf dem Seitenstreifen stand ist noch unklar und Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell