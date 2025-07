POL-HAM: Imbisswagen in Brand gesetzt

Hamm-Mitte (ots) - Nach dem Brand einer Grünfläche in der Nähe eines Schwimmbads an der Jürgen-Graef-Allee am Sonntag, 13. Juli, hat die Kriminalpolizei Hamm die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Gegen 10 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brandort aus, nachdem eine Zeugin sie ...

mehr