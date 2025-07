Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand an der Jürgen-Graef-Allee - Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Nach dem Brand einer Grünfläche in der Nähe eines Schwimmbads an der Jürgen-Graef-Allee am Sonntag, 13. Juli, hat die Kriminalpolizei Hamm die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Gegen 10 Uhr rückten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zum Brandort aus, nachdem eine Zeugin sie alarmiert hatte. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Hamm schnell gelöscht werden - Personen wurden nicht verletzt.

Da der Rauch jedoch in die, unmittelbar in der Nähe stehende, Lüftungsanlage des Schwimmbads gezogen war, musste der Badebereich evakuiert werden.

Die Kriminalpolizei Hamm hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ds)

