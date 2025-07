POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Hamm-Mitte (ots) - Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Freitag, dem 11. Juli, einen polizeibekannten Mann am Pottkamp fest. Zuvor hatte er sich an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht. Der 49-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, öffnete in der Nacht gegen 1.40 Uhr zwei mutmaßlich unverschlossene Fahrzeuge und durchsuchte sie nach möglichem Diebesgut. Nachdem er durch ...

mehr