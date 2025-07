Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme: Dieb wird Haftrichter vorgeführt

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Hamm nahmen am Freitag, dem 11. Juli, einen polizeibekannten Mann am Pottkamp fest. Zuvor hatte er sich an zwei geparkten Fahrzeugen zu schaffen gemacht.

Der 49-Jährige, der bereits wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, öffnete in der Nacht gegen 1.40 Uhr zwei mutmaßlich unverschlossene Fahrzeuge und durchsuchte sie nach möglichem Diebesgut. Nachdem er durch einen Zeugen angesprochen wurde, flüchtete zu Fuß in Richtung Viktoriastraße.

Dort konnte er von den Beamten gestellt und festgenommen werden. Neben einem Taschenmesser konnte im unmittelbaren Nahbereich noch ein Frauen-BH sichergestellt werden.

Der 49-Jährige kam vorläufig festgenommen ins Polizeigewahrsam - dort soll er auf Antrag der Staatsanwaltschaft noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell