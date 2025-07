POL-HAM: Sicher in den Urlaub - Aktion "Ferienreiseverkehr" ein voller Erfolg

Hamm-Herringen (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag, 10. Juli, in der Zeit zwischen 16.15 und 17 Uhr in eine Wohnung an der August-Bebel-Straße ein. Die Täter verschafften sich durch die Wohnungstür Eintritt. Sie durchwühlten diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

