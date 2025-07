Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei leichtverletzte Personen nach Verkehrsunfall auf Römerstraße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Römerstraße verletzten sich am Donnerstag, 10. Juli, drei Personen leicht. Ein 31-jähriger Opelfahrer aus Hamm befuhr gegen 16.15 Uhr die Römerstraße in südliche Richtung. In Höhe der Zoetermeerstraße bog er nach links auf einen Kundenparkplatz von einem Bettengeschäft ab. Dort kam es zu einer Kollision mit einem 46-jährigen VW-Fahrer aus Hamm. Dieser befuhr die Römerstraße in nördliche Richtung.

Ein Krankenwagen brachte den VW-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrerinnen, eine 51-jährige Frau und eine 17-jährige Jugendliche, zur Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. (bf)

