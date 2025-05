POL-PDMY: Unfall mit zwei verletzten Personen

Mayen (ots) - Am Freitag, den 23.05.2025, wurden im Zeitraum zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr alle vier Reifen eines PKWs in der Bergstraße in Ettringen durch bisher unbekannte Täter zerstochen. Hinweise bitte an die Polizei in Mayen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Mayen Telefon: ...

